Godoy Cruz-Platense lunedì 06 novembre 2023 ore 22 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 5 novembre 2023) Giocare in questo periodo con le squadre in lotta per la salvezza è la situazione peggiore che possa capitare e questo è accaduto alnell’ultimo turno: lanciato verso uno dei primi quattro posti nella Tabla Anual e alla conseguenza qualificazione alla Copa Libertadores, è sorprendentemente scivolato sul campo del Tigre Victoria perdendo 0-1. InfoBetting: Scommesse Sportive e