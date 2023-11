Gli ebrei europei vivono nella paura Bruxelles promette protezione | in strada e sui social

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 5 novembre 2023) "Dobbiamo contrastare questo aumento dell'antisemitismo, così come l'aumento dell'odio anti-musulmano a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, che non trova spazio in Europa. Disponiamo già di potenti strumenti per affrontare tali incidenti" spiega la Commissione Ue