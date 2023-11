Gli autoritratti di Frank Miller e Luis Royo entrano nella collezione degli Uffizi

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 5 novembre 2023) (Adnkronos) – L'autoritratto del leggendario fumettista statunitensee quello del più grande illustratore fantasy europeodella Galleria. Il "doppio ingresso" è avvenuto oggi nell'ambito del Lucca Comics & Games: a prendere in consegna le opere, prendendo parte all'ultima giornata della manifestazione dedicata al fumetto, è stato lo stesso direttore delle Gallerie fiorentine, Eike Schmidt. L'autoritratto diè stato donato dall'artista in quanto insignito del premio per il Gran Maestro del Fumetto, sorta di riconoscimento conferito annualmente dal Lucca Comics & Games ad un artista che con il suo lavoro abbia lasciato il segno nel campo della ...