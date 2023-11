Giani ringrazia gli ultrà della Fiorentina | Saranno a Campi Bisenzio

(Di domenica 5 novembre 2023) Il presidenteRegione Toscana, Eugenio, hato i tifosiFiesole (gli) per la loro decisione di non vedere il big match tanto atteso-Juventus e di recarsi ad aiutare le zone alluvionate. "Ringrazio i giovaniCurva Fiesole che invece che alla partita. Li andrò a trovare. Hanno dato prova di grande sensibilità e forza di valori", ha detto

In un post su Xil lavoro senza sosta dei volontari che stanno recuperando dalla biblioteca Giovanni Michelucci i preziosi volumi pesantemente danneggiati ...

Ci tiene a sottolineare l’impegno di tutti il presidente della Regione Eugenio Giani che stamani, durante il punto con la stampa insieme all’assessora Monia Monni, ha voluto ringraziare tutti coloro ...A sostenere Giani è intervenuto anche Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana: «Una partita di calcio, oggi, non può e non deve essere la priorità. Non può essere la festa ...