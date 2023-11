GeVi Napoli | che vittoria!

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 novembre 2023) Carpegna Prosciutto Pesaro – Generazione VincenteBasket 77-97(25-19, 12-28, 18-24, 22-26) Splendida affermazione dellaBasket Nella sesta giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic torna al successo in trasferta superando la Carpegna Prosciutto Pesaro. Lavince la quarta gara in campionato, e raggiunge quota otto punti in classifica. Parte molto bene lache non sbaglia nulla nei primi minuti portandosi avanti 15-8. Un black out degli azzurri nel finale del primo quarto, con un parziale subito di 17-4, consente a Pesaro di chiudere avanti di 5 punti il primo tempo. Letteralmente trasformata laBasket nel secondo periodo che piazza un clamoroso parziale di 17-0 con ...