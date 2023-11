Gentiloni “Il 21 novembre valutazione Ue sulla manovra”

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Faremo le opinioni sulle leggi di bilancio dei Paesi, tra cui l'Italia, il 21. Ma come le facciamo? Mettendo in relazione le proposte di legge di bilancio con le raccomandazioni che abbiamo fatto lo scorso anno. I messaggi fondamentali sono due: cercare di ridurre le spese di sostegno straordinarie introdotte sui costi dell'energia, che pure hanno contribuito a contenere l'inflazione, il secondo è se i Paesi sono riusciti a preservare lo spazio per gli investimenti pubblici. Da una parte non si deve riaccendere l'inflazione perchè nei Paesi con alto debito non è possibile avere deficit troppo alti, ma dall'altra parte non puoi rassegnarti alla crescita zero. Quindi prservare gli investimenti e la cautelaspesa corrente sono due raccomnadazioni in base alle quali faremo le nostre opinioni”. Lo ha detto il commissario ...