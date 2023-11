Gazzetta – Juve e Phillips a gennaio | perché è la soluzione migliore

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 novembre 2023) 2023-11-04 14:56:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il centrocampista del City, flop con Guariola, vuole giocare per mantenere un posto nell’Inghilterra all’Europeo. Allegri ha bisogno di un centrocampista, anche solo per 6 mesi: così l’incastro sarebbe ideale per entrambi Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 4 novembre – londra (inghilterra) Kalvinha un problema: ha bisogno di giocare per conservare il posto di titolare nel centrocampo dell’Inghilterra. E lapuò aiutarlo a risolverlo. I bianconeri hanno un problema: hanno bisogno di rinforzi a centrocampo. E il 27enne che Pep Guardiola al City proprio non vede può essere quello giusto per risolverlo. Per questo il matrimonio che potrebbe consumarsi asembra ...