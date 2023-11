Gaza | fonti | il valico di Rafah chiuso all' uscita degli stranieri | Israele accusa | Hamas usa gli ospedali come scudo | Iran | incontro

05 nov 13:21locali: il valico di Rafah resta chiuso all'uscita degli stranieri Il valico di Rafah, trae l'Egitto, resta chiuso anche oggi per l'uscita degli stranieri e dei binazionali. ...

Per il quarto giorno consecutivo il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto aprirà per l'uscita di stranieri, binazionali e feriti palestinesi. Lo si apprende da fonti locali secondo cui si tratta di ...Almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo dell'esercito israeliano al campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia secondo l'agenzia di stampa palesti ...