Gaza | fonti | il valico di Rafah chiuso all' uscita degli stranieri | Iran | incontro Khamenei - leader Hamas | Colloqui in corso per stop

(Di domenica 5 novembre 2023) 05 nov 16:28 Usa: "Inper una pausa nei combattimenti e per il rilascioostaggi" Gli Stati Uniti sono coinvolti insegreti per garantire una pausa nei combattimenti a ...

05 nov 13:21locali: il valico di Rafah resta chiuso all'uscita degli stranieri Il valico di Rafah, trae l'Egitto, resta chiuso anche oggi per l'uscita degli stranieri e dei binazionali. ...

La guerra fra Israele e Hamas è giunta al 29esimo giorno. Il bilancio delle vittime palestinesi dell’offensiva militare israeliana in corso nella Striscia di Gaza sarebbe salito a 9.488, secondo ...Per il quarto giorno consecutivo il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto aprirà per l'uscita di stranieri, binazionali e feriti palestinesi. Lo si apprende da fonti locali secondo cui si tratta di ...