Garth Ennis | l' autore senza Dio | a tu per tu con il creatore di The Boys e Preacher

Leggi su movieplayer

(Di domenica 5 novembre 2023) Ospite al Lucca Comics & Games 2023, il grande fumettista irlandese ha discusso della concezione delle sue opere, della trasposizione Prime Video di The, della sua idea di Hollywood e del prossimo futuro lavorativo. Insieme al sensei Naoki Urasawa e al leggendario Don Rosa, tra gli ospiti di lustro di Lucca Comics & Games 2023 figura sicuramente. Molti di voi lo conosceranno per The, il fumetto che dopo Watchmen di Alan Moore ha rappresentato a metà degli anni '10 e più di altri un emblematico e seminale esempio di destrutturazione della figura dei supereroi (genere che per altro lo stessodice "di seguire poco e apprezzare solo in parte").audace ed esplicito, in veritàha all'attivo delle opere di caratura ...