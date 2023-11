Garcia è stato fin troppo chiaro sul dogma 4-3-3

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 novembre 2023) La vera domanda da porre aè: come si dice in francese “attaccare il ciuccio dove vuole il padrone”? Perchéè certamente sfuggente, risponde con diffidenza a un ambiente che percepisce ostile. Neanche gli si può dare torto, in effetti, però gli si può far notare che lui questo atteggiamento passivo-aggressivo lo ha avuto sin dal primo giorno. Probabilmente sin dal primo giorno (noi per primo giorno intendiamo la conferenza stampa di presentazione a Capodimonte) ha avvertito netta la sensazione di dover nuotare controcorrente. E segnatamente dal momento in cui il suo datore di lavoro lo ha presentato come il naturale successore di Spalletti proprio perché profondo conoscitore del 4-3-3. Fondamentalmente il rapporto Adl--Napoli è nato su una bugia. Adesso non sappiamo di chi. Se di, di De ...