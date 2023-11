Gaeta Rinnovo Consiglio delle Autonomie del Lazio | il consigliere De Angelis chiede annullamento voto

Leggi su temporeale.info

(Di domenica 5 novembre 2023)– E’ stata corretta sinora la procedura elettorale finalizzata aldeldel, il Cal, in programma il 9 novembre prossimo? Are l’invalidazione dell’intero e atteso appuntamento (per il quale sono in corso da giorni contatti avviati dai parlamentari e consiglieri regionali eletti nella provincia di Latina) è il L'articolo Temporeale Quotidiano.