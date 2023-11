Frosinone-Empoli | Andreazzoli | “Ci manca continuità individuale e collettiva”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) “Cosa ci? La, sia di squadra che a livello, perché molti dei nostri sono giovani e hanno bisogno di veleggiare sulle ali dell’entusiasmo. Non è un caso che la nostra squadra, quando è andata in svantaggio, non è mai riuscita a recuperare. Questo è un passo avanti che bisogna completare”. A dirlo è il tecnico dell’, Aurelioalla vigilia della partita contro il, in programma allo ‘Stirpe’ lunedì alle 18:30. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-0, il tecnico azzurro ha cercato “di analizzare la settimana alla stessa maniera, cercando di trovare i buoni spunti da quello che la squadra ha fatto, che ci sono stati anche se saltuari”. Sulle similitudini sulla sua squadra e quella di Di Francesco: “L’idea del suo allenatore è ...