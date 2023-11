Francesco | così si uccide il futuro dei bambini L' accusa del papa contro la guerra

(Di domenica 5 novembre 2023) Parole dure e appassionate, ormai quasi quotidiane dilain Israele e Palestina, in Ucraina e in altre regioni del mondo. Il dopo Angelus di oggi ha confermato l'obiettivo ...

... a tutti i bambini coinvolti in questa guerra, come anche in Ucraina e in altri conflitti:si ... E' noto che, insieme alla pace, l'altra preoccupazione disono i profughi e la crisi ...

Francesco Talò e il passo indietro dopo lo scherzo telefonico a Meloni: «Buttati via così 40 anni di carriera» Corriere Roma