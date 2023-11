Formula1 | in Brasile Leclerc a muro nel giro di formazione

(Di domenica 5 novembre 2023) Incredibile a Interlagos. Ala rotta per Charlese, forse, danno alla sospensione posteriore dopo l'impatto con le barriere neldi. "Perché sono così sfortunato", ha detto nel ...

Incredibile a Interlagos. Ala rotta per Charles Leclerc e, forse, danno alla sospensione posteriore dopo l'impatto con le barriere nel giro di formazione. "Perché sono così sfortunato", ha detto nel ...

F1 Brasile, clamoroso Leclerc: a muro nel giro di formazione e ko per il GP - Sportmediaset Sport Mediaset

Formula 1 | GP Brasile, la griglia di partenza F1grandprix.it

Roma, 5 nov. (askanews) - Incredibile a Interlagos. Ala rotta per Charles Leclerc e, forse, danno alla sospensione posteriore dopo l'impatto con ...Il GP del Brasile di F1 è finito ancora prima di iniziare per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è incredibilmente andato a sbattere nel corso del giro di formazione, dunque non è neppure ...