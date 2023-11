Formula 1 | Leclerc subito fuori in Brasile | lo sfogo nel team radio

Leggi su notizie

(Di domenica 5 novembre 2023) La gara diintermina ancora prima di iniziare. Il monegasco, infatti, per un problema idraulico perde il controllo della vettura e finisce contro il muro. Inla gara di Charlestermina durante il giro di formazione. Il monegasco, che partiva in seconda posizione al fianco di Verstappen, ha perso il controllo a causa di un problema all’idraulica. Charlesin– Notizie.com – © Lapresse“Perché sono così sfortunato“, loda parte del monegascodopo lo scontro con le barriere. Non è la prima volta, infatti, che il pilota della Ferrari deve dire addio ai sogni di vittoria o podio per un errore o un problema. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene ...