(Di domenica 5 novembre 2023) Hanno finto unper evitare diildelnon tornando a saldarlo, ma sono stati scoperti e. È successo in un noto locale di, in provincia di Latina. I due, che hanno dei precedenti, dovranno rispondere di insolvenza fraudolenta in concorso.

Formia, fingono malore per non pagare conto del ristorante: denunciati Sky Tg24

Fingono malore per non pagare il pranzo al ristorante latinaoggi.eu

Pranzano in un noto ristorante a Formia, in provincia di Latina, e poi fingono entrambi un malore per evitare di pagare il conto e non tornano a saldarlo. I due, con precedenti, sono stati denunciati ...Una truffa, non così originale, che alla fine è stata scoperta. Pranzano in un noto ristorante a Formia, in provincia di Latina, e poi fingono entrambi un malore per evitare di ...