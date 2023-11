Formazioni ufficiali Roma-Lecce | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Ledi, match dell’undicesima giornata di. All’Olimpico le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di oggi, domenica 5 novembre. Obiettivi diversi per Mourinho e D’Aversa, ma stessa voglia di conquistare tre punti. Prima del derby, i capitolini vogliono il sorpasso sulla Lazio. Ilvuole allontanare ulteriormente la zona calda. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Le: in attesa: in attesa SportFace.