Formazioni ufficiali Luton-Liverpool | Premier League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Ledi, match dell’undicesima giornata di. La partita è in programma alle 17:30 di domenica 5 novembre. I reds cercano tre punti sul campo della terzultima in classifica, che non vince da quattro giornate di campionato. Di seguito ecco le scelte di formazione dei due allenatori a partire dal 1?. Le: Kaminski, Osho, Lockyer, Mengi, Kabore, Barkley, Nakamba, Townsend, Doughty, Morris, Ogbene: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Gomez, Gravenberch, Mac Allister, Szobosziai, Salah, Nunez, Diogo Jota SportFace.