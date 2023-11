Flop di Myrta Merlino a “Pomeriggio 5” | Berlusconi cambia ancora

Leggi su dilei

(Di domenica 5 novembre 2023) È innegabile che i fan di vecchia data di Barbara D’Urso fatichino a trattenere un sorrisetto, dopo il trattamento riservato da Mediaset alla famosa conduttrice. Il motivo? I risultati altalenanti ottenuti daalla guida di5, che ha radicalmenteto volto in questa nuova edizione. La conduttrice è al centro di voci in merito a una possibile sostituzione, ormai da settimane. Nulla è accaduto in tal senso e pare che fino a settembre il suo ruolo sia blindato. Ciò non vuol dire, però, che le indiscrezioni abbiano avuto fine, tutt’altro. Lo sguardo è rivolto a settembre quando, stando a ciò che spiega Dagospia, potrebbe cedere la poltrona a un’altra collega. I nomi in vetta alla classifica sono due e di seguito riportiamo tutti i dettagli di questa vicenda....