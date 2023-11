Fiorentina-Juventus si gioca | Renzi non ci sta | “La Lega Serie A si è opposta | interrogazione parlamentare”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) “Questa mattina ho proposto di rinviareper concentrare gli sforzi sull’alluvione e sui territori ancora in difficoltà. Alla mia richiesta si sono associati esponenti di tutti i partiti. I ministri Piantedosi e Abodi mi hanno però scritto che non intendono bloccare la partita perché laCalcio non vuole. Io sono senza parole perchére oggi questa partita significa inviare centinaia di persone tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, mondo del volontariato al Campo di Marte. Penso che questa scelta sia uno sfregio che la nostra terra non meritava”. Lo ha scritto su Twitter Matteo, leader di Italia Viva, in relazione al mancato rinvio di, che come deciso dal Viminale si giocherà regolarmente in questi giorni ...