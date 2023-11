Fiorentina-Juventus si gioca nonostante il dramma maltempo L' Osservatorio sulle manifestazioni sportive | “Non c' è motivo per rinviarla”

(Di domenica 5 novembre 2023) "In relazione alla partita di calcioin programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze l’del Dipartimento della Pubblica Sicirezza, sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, su conforme avviso della Lega Nazionale Calcio di seria A, ha valutato che sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza...

Alle 18 c'è Roma - Lecce e alle 20.45. Il turno si è aperto venerdì con il successo del Bologna per 1 - 0 sulla Lazio. Poi, sabato, il Napoli ha vinto 2 - 0 in casa della ...

Fiorentina-Juve, polemica per il mancato rinvio: "Impossibile far finta di niente" La Gazzetta dello Sport

Rinvio Fiorentina-Juve: tutti gli appelli per non giocare la partita Corriere dello Sport

Dopo le inondazioni e gli allagamenti che hanno sconvolto nei giorni scorsi la Toscana, in molti avevano chiesto il rinvio di Fiorentina-Juventus. Dopo l'ok da parte delle istituzioni, ora è arrivata ...Roma, 5 nov. (askanews) - In relazione alla partita di calcio Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ...