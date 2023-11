Fiorentina-Juventus | non si può rinviare tutto ad ogni emergenza

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 novembre 2023), la stessa solfa. Si prende il primo evento pubblico di rilievo, in questo caso la partita di Serie A, e si chiede il rinvio. Per usare altrove le forze di polizia. Per opportunità. Per ingraziarsi gli ultras. Per finire sui giornali. È successo di nuovo, stavolta con il match train programma al Franchi alle 20.45. Di buon mattino, dopo un paio di giorni difficili in Toscana centrale, con l’alluvione che ha provocato sette morti, Matteo Renzi – fiorentino doc – va dietro alla Curva Fiesole e s’indigna per la scelta della Lega Serie A di nonla sfida. “Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi?”, si chiede con una buona dose di populismo calcistico. I contrari in politica sono diversi, compreso il governatore Giani e il ...