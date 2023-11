Fiorentina - Juve si gioca? Arriva la decisione sul rinvio

Alle 18 c'è Roma - Lecce e alle 20.45- Juventus. Il turno si è aperto venerdì con il successo del Bologna per 1 - 0 sulla Lazio. Poi, sabato, il Napoli ha vinto 2 - 0 in casa della ...

Fiorentina-Juve, polemica per il mancato rinvio: "Impossibile far finta di niente" La Gazzetta dello Sport

Fiorentina-Juventus si gioca ma Comune e Regione chiedono il rinvio della partita: cosa succede Fanpage.it

Dopo le inondazioni e gli allagamenti che hanno sconvolto nei giorni scorsi la Toscana, in molti avevano chiesto il rinvio di Fiorentina-Juventus. Dopo l'ok da parte delle istituzioni, ora è arrivata ...Roma, 5 nov. (askanews) - In relazione alla partita di calcio Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ...