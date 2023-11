Fingono un malore per non pagare il conto al ristorante | denunciata coppia di pontini

(Di domenica 5 novembre 2023) Pubblicato il 5 Novembre, 2023 I carabinieri della Stazione di Formia sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un 63enne del posto per denunciare unadi Gaeta, lui 44 e lei 41 anni, entrambi già gravati da precedenti di polizia. Sono accusati del reato di insolvenza fraudolenta commessa in concorso tra loro, in quanto lo scorso 30 settembre, dopo aver pranzato presso una rinomata attività di ristorazione di Formia, al fine di non corrispondere il dovuto pagamento, si allontanavano inscenando unsenza mai far ritorno. “Le attività d’indagine – scrivono dal comando provinciale – permettevano di accertare che i malesseri segnalati dallanon fossero veritieri e che, anzi, si trattasse di persone del territorio già note e conosciute agli uffici di polizia per medesime vicende”.

