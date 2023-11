Feltri | «Basta balle | parliamo come mangiamo»

Leggi su panorama

(Di domenica 5 novembre 2023) Sulfureo, anticonformistasempre, allergico alla retorica. La nuova battaglia del giornalista più amato (e più odiato) è in difesa delle parole quotidiane, ormai «pastorizzate» da una falsa uguaglianza. Ne scrive in un libro e dice a Panorama: «Mi piace chiamare le cose con il loro nome». «Con le parole si può giocare ma non si scherza». Vittorioosserva l’orizzonte e,il duca d’Auge ne I fiori blu di Raymond Queneau, lo trova poco chiaro. Perché la lingua è cosa seria e noi la stiamo distruggendo a colpi di politicamente corretto. «Uno dei primi segni di un potere totalitario e liberticida è il controllo del linguaggio», spiega il prestigioso giornalista, oggi direttore editoriale de Il Giornale. Vedendo edulcorare o sciogliere nell’acido dal perbenismo conformista termini«zingaro», «bidella», ...