Felici di dirlo qui | annuncio a sorpresa di Peparini e Muller

(Di domenica 5 novembre 2023) Veronicae Andreassono stati ospiti di Verissimo nella puntata di oggi 5 novembre, e protagonisti di una grande e inaspettata novità. La prima a prendere la parola è stata Veronicache, visibilmente emozionata, ha cercato di trovare i giusti termini per rivelare la grande notizia: "Sono felice diqua, perché non l'abbiamo ancora detto a nessuno, se non alla nostra famiglia, che stiamo aspettando…sono incinta!". I due hanno quindi confermato che loro famiglia si allargherà presto, come si vociferava di recente. La loro relazione ha superato grandi ostacoli in questi anni, essendo sbocciata nella scuola di Amici di Maria, dove lei ricopriva il ruolo di insegnate mentre lui quello di alunni. Peraltro, quando si sono conosciuti, la coreografa era sposata da 15 anni ed era già madre ...