F1 | GP Las Vegas 2023 | quando la prossima gara? Orari | programma e tv Si corre a “Sin City” tra 2 settimane

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) La Formula Uno riprende fiato dopo aver gareggiato per tre weekend consecutivi, dopodiché vivrà la grande novità del. Il fine settimana del 17-19 novembre sarà dedicato all’attesissimo e pubblicizzatissimo Gran Premio di Las, che vedrà il Circus impegnato per le strade dell’iconografica città statunitense. Sarà un evento anomalo, soprattutto per quanto riguarda glilocali. L’appuntamento si svolgerà in piena notte, perfettamente in linea con lo stile di vita tenuto in loco; e si comincerà il giovedì sera, perché il Gran Premio si disputerà nella serata di sabato! Cionondimeno, il fusoo farà sì che in Europa l’evento assuma i connotati di un GP asiatico! Lasè 9 ore indietro rispetto all’Italia. Dunque ciò che là si svolge la sera di sabato, da noi andrà in scena la mattina ...