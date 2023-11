F1 | cosa è successo a Charles Leclerc | incidente nel GP del Brasile | gara neanche iniziata!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) Il GP deldi F1 è finito ancora prima di iniziare per. Il pilota della Ferrari è incredibilmente andato a sbattere nel corso del giro di formazione, dunque non è neppure riuscito ad andare a posizionarsi sulla griglia di partenza, dove sarebbe scattato in prima fila al fianco del campione del mondo Max Verstappen (Red Bull). Drama before the start!has gone into the barriers on the formation lap #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/4gnA2LFACH — Formula 1 (@F1) November 5, 2023 Dai team radio pare che la vettura di Maranello abbia accusato un problema di natura idraulica, a causa del qualeha perso il controllo della monoposto. “Perché sono così sfortunato?“, le parole dello sconsolato classe 1997. La macchina è stata parcheggiata a bordo pista, con il pilota ...