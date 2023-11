Ex Inter | Gabigol può finire in Premier | lo vuole una big

... 27 anni e attaccante in forz al Flamengo e con un passato in Europa con le maglie die Benfica. MANCHESTER UNITED ANTONY- Per arrivare al giocatore carioca, i red devils sarebbero ...

Il Manchester United a tinte verdeoro: fari puntati sull'ex Inter Gabigol TUTTO mercato WEB

Dall'Inghilterra - L'ex Inter Gabigol può tornare in Europa, tentazione ... L'Interista

Dopo le sfortunate parentesi con Inter e Benfica, Gabigol potrebbe fare ritorno in Europa a gennaio. Secondo il Mirror, infatti, il Manchester United vuole ...Il Manchester United sarebbe fortemente interessato a Gabigol, 27 anni e attaccante in forz al Flamengo e con un passato in Europa con le maglie di Inter e Benfica. MANCHESTER UNITED ANTONY GABIGOL – ...