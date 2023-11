Europei judo Montpellier 2023 | Alice Bellandi beffata nel finale | è medaglia d’argento

(Di domenica 5 novembre 2023)nella categoria -78 kg perneglididi. La 24enne bresciana, numero uno del ranking mondiale, non è riuscita a bissare la vittoria ottenuta la settimana scorsa ad Abu Dhabi, ma ha comunque ottenuto un risultato di spicco. Resta però l’amarezza per un oro sfumato di un soffio., QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO La giornata diera cominciata con un comodo successo agli ottavi ai danni dell’olandese Derks, mentre ai quarti solamente un waza ari a 8 secondi dalla fine le aveva permesso di liberarsi della portoghese Sampaio. In semiera invece arrivata una prestigiosa vittoria contro la tedesca Wagner, avversaria ...

