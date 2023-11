Equitazione | Pietro Sandei vince i Campionati Italiani di completo a Montelibretti

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) Il Campionato Italiano Senior 2023 deldell’si è concluso oggi a, vicino Roma: la prova di cross country ha stravolto la classifica maturata dopo dressage e salto ostacoli, consegnando il titolo nazionale al binomio composto da(Fiamme Oro) su Rubis de Prere. Il nuovo campione italiano chiude con 37.10 penalità, beffandoMajolino (Esercito) su Vita Louise DH Z, al secondo posto con 37.70, mentre sale sul gradino più basso del podio Evelina Bertoli (Fiamme Azzurre) su Quick Joe, in terza posizione con 39.60. Cede il titolo il binomio campione in carica, formato dall’appuntato scelto Susanna Bordone (Carabinieri) su Imperial van de Holtakkers, in testa dopo le prime due prove ma oggi costretta al ritiro nel cross country. Come parte ...