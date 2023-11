Entro 48 ore | l' annuncio dell' esercito israeliano su Gaza City

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 novembre 2023) L' Idf, le forze di difesa israeliane, stima che Tsahal circonderanno completamentele prossime 48 ore e inizieranno a combattere all'internoa città. Lo riferisce 'Haaretz'. L'obiettivo'operazione sarà quello di raggiungere gli operativi di Hamas che sono stati spinti in città e di distruggere i tunnel e le istituzioni militari e civili di Hamas. L' Idf crede che sia possibile raggiungere l'obiettivo del governo di distruggere Hamas, ma che ciò richiederà un lungo periodo di tempo: da un certo numero di mesi a un anno, o anche di più. L' Idf ha osservato che per ripulire l'area dai terroristi, è necessario agire in modo completo e relativamente lento e ha anche dichiarato che in questa fase, le forze si asterranno dall'entrare nei tunnel, supponendo che siano trappole ...