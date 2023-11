Ennesimo colpo di scena nella soap opera turca | che adesso rimescola le carte | ma Ümit medita già vendetta

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 novembre 2023) Le serie turche continuano a mietere successi. Dopo aver conquistato il pomeriggio di Canale 5, Mediaset decide di collocare Terra amara in prima serata. L’appuntamento è per stasera alle 21.30 con una lunga puntata. Tre episodi che riservano al pubblico l’di. Da The Crown a SuburrAEterna: 10 serie da vedere a novembre X ...