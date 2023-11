Emergenza climatica a Fiumicino | De Pascali | “Noi scegliamo l’impegno concreto | la minoranza invece le parole… al vento”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 novembre 2023), 5 novembre 2023 – “Mentre la città si riprende dai recenti eventi climatici e dalle relative ripercussioni, ladecide di esprimersi in un modo che, se non fosse per la gravità della situazione, sarebbe quasi comico”. A parlare è Francesca De, Consigliera Comunale della lista civica Crescere Insieme. “, si tratta della realtà. Ed è surreale vedere come, di fronte a chi sottolinea l’inefficacia di certe opere, come il ‘Geotubo’ di Fregene, la risposta sia di scaricare la responsabilità sugli altri. Lasembra dimenticare l’immobilismo che l’ha caratterizzata per dieci anni e, al contrario, l’importanza delle azioni concrete. Nelle ultime 48 ore, l’intero apparato amministrativo ha lavorato senza sosta: dal Sindaco, agli Assessori, dalla Polizia Locale alla ...