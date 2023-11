Elleboro o fiore di Natale | come si cura e dove posizionarlo

Leggi su dilei

(Di domenica 5 novembre 2023) Siete soliti pensare che la primavera sia l’unica stagione della fioritura? Ebbene, ci sono tantissime piante autunnali e invernali, che proprio nei periodi più freddi dell’anno offrono il loro spettacolo più bello (e colorato). Se volete portare un tocco di verde in casa quando ormai le giornate si sono accorciate e fuori le temperature si avvicinano allo zero, allora l’potrebbe fare al caso vostro. Questa pianta, conosciuta anche con il nome didi(o rosa di), è davvero facilissima da coltivare anche in vaso. Vediamofare., le caratteristiche della pianta L’(Helleborus) è una pianta rustica appartenente alla famiglia delle Ranunculacee, in cui sono incluse molte specie ornamentaliil ranuncolo, ...