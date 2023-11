Elena D’Amario litiga con la Celentano | “Denigra | sminuisce Bugie!”

Leggi su biccy

(Di domenica 5 novembre 2023) Come sapevamo dalle anticipazioni, oggi ad Amici Alessandrahato con. La ballerina ha eseguito una coreografia insieme a Nicholas Borgogni sulle note di If the world was ending, ma la maestra di ballo però ha duramente criticato l’alunno: “Non ho capito cosa avrei dovuto dedurre da questa coreografia se non che fa le prese. Ho visto molte mani, abbracci, baci. Sì baci e abbracci, cosa dovevo vedere? Non capisco cosa dovevo vedere. Qual era il messaggio? Sappiamo che lui sa fare le prese. C’era solo questo, prese, carezze e bacetti”.vs Alessandra. Dopo le critiche della, la professionista è entrata in studio: “Guardate è stato più forte di me, non sarei voluta entrare. Non è conforme ...