“Dormiamo con le nostre figlie di 6 e 12 anni | le persone lo trovano strano” | il video sul “co-sleeping” su TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Convidono la camera con le lorodi 6 e 12e nonla cosa affatto fuori luogo, come molti commentatori hanno invece sostenuto sotto unpostato dal papà su. Si chiamano Brandon e Meagan Deal, vivono in Alabama e la loro storia la racconta il Daily Mail: McKenzi, 12e Sarah Grace, 6, preferiscono stare con i genitori, almeno a dire del padre. Solo la piccola divide il letto con mamma e papà mentre la figlia quasi adolescente “ha cominciato a dormire in un letto da sola a 10ma sempre nella nostra stanza”. Ilsul “co-” familiare ha scatenato i commentatori: “Non riesco a gestire nemmeno il co-con mio marito”, “Quando hai parlato di ...