Doppio infanticidio Bergamo | mamma arrestata scriveva | “Bimbi tenuti come gioielli”

(Di domenica 5 novembre 2023) Una donna ventisettenne, Monia Bortolotti, è stataieri dai carabinieri dicon l’accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due figli neonati, a circa un anno di distanza una dall'altro. La prima, Alice, il 15 novembre del 2021, quando la piccola aveva soltanto quattro mesi, e il secondogenito, Mattia, il 25 ottobre del 2022, quando il piccolo aveva due mesi. Ora stanno venendo alla luce alcuni messaggi scritti dalla donna sui social. Una ventina di giorni prima di essere, in una pagina Fb dedicata alla Sids awarness, cioè alla cosiddetta morte in culla, Monia Bortolotti: “Ho sempre detto che non sarei riuscita a sopravvivere se anche il mio secondo bimbo mi avesse lasciato... Ed era vero, vado avanti solo per proteggere l'amore immenso che provo per i miei...

“I sensi di colpa per non aver fatto abbastanza per i miei bambini, per non essere riuscita a salvarli, mi sta distruggendo”: è l'inizio dell'ultimo post, datato 13 ottobre, sul gruppo Facebook Sids ...Il messaggio di Monia Bortolotti su una pagina Facebook dedicata alla ‘morte in culla’, venti giorni prima di essere arrestata ...