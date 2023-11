Nella ripresa il Verona torna in campo con un altro piglio, ma a segnare sono ancora gli ospiti: sempre, che al 73' firma lacon un gran gol di sinistro. All'84' Caldirola, con un ...

Doppietta Colombo e Caldirola, il Monza passa 3-1 a Verona Tiscali Notizie

Doppietta Colombo e Caldirola, il Monza passa 3-1 a Verona ... Il Denaro

Verona, 5 nov. - (Adnkronos) - "La dedica per la doppietta va a chi mi sta vicino, alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio mental coach e in generale a tutte le persone che credono tanto in me". C ...A decidere il match è la doppietta di Lorenzo Colombo, autore del vantaggio al 41' e del bis al minuto 73. A rendere più rotonda la vittoria brianzola il tris di Caldirola, edulcorato dal definitivo 1 ...