Djokovic vince Atp Parigi-Bercy | Dimitrov battuto in finale

(Di domenica 5 novembre 2023) Novakper la settima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di(veloce indoor, montepremi 5.776.335 euro). Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera inil 32enne bulgaro Grigor, numero 17 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 39 minuti. Nel primo set decide un break sul 3-3, nel secondo il campione di 24 Slam strappa il servizio all’avversario al 5° e al 9° game. Persi tratta del 40° titolo Masters 1000, il 97° della carriera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Incontenibile Novak Djokovic: vince il suo sesto titolo stagionale (quarantesimo Masters 1000 in carriera) battendo Grigor Dimitrov nella finale del torneo Atp di Parigi a Bercy. Il serbo inizia a ...