Djokovic un cannibale | settebello a Parigi-Bercy | Dimitrov si arrende

(Di domenica 5 novembre 2023) Novakha vinto per la settima volta l’Atp Masters 1000 di, battendo in finale il bulgaro Grigor, con il punteggio di 6-4, 6-3. Sul veloce indoor della capitale francese il 36enne serbo numero uno del mondo ha avuto la meglio sul rivale 32enne, numero 17 del ranking Atp, in un’ora e 39 minuti. Per Nole si tratta del 40mo Masters 1000 conquistato e del 97mo titolo in...

... il ritiro di Federer e i tanti problemi fisici di Nadal sembravano poter aprire le porte alla Next Gen ma per il momento a bloccare tutto ci ha pensato uncome Novake per ...

Domenica 12 novembre prendono il via le ATP Finals di Torino: Bertolucci sceglie ancora Djokovic come il favorito ma l'alternativa stavolta è Sinner ...