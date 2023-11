Djokovic trionfa a Parigi-Bercy | Dimitrov ko in 2 set

(Di domenica 5 novembre 2023) AGI - Novakha vinto per la settima volta l'Atp Masters 1000 di, battendo in finale il bulgaro Grigor, con il punteggio di 6-4, 6-3. Sul veloce indoor della capitale francese il 36enne serbo numero uno del mondo ha avuto la meglio sul rivale 32enne, numero 17 del ranking Atp, in un'ora e 39 minuti. Per Nole si tratta del 40mo Masters 1000 conquistato e del 97mo titolo in carriera.

Nel 2020, infatti, Medvedevda imbattuto alla O2. Sconfigge Zverev,, Schwartzman, Nadal e Thiem in finale. E' il secondo russo nell'albo d'oro delle Finals dopo Davydenko, che aveva ...

Tennis, Atp Parigi-Bercy: trionfa Djokovic, Dimitrov battuto in due set - Sportmediaset Sport Mediaset

Dimitrov ko, Djokovic vince il Masters 1000 di Parigi Agenzia ANSA

Altro successo per Novak Djokovic nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il serbo vince il suo quarantesimo titolo mille battendo in finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e ...Michael Vanthourenhout non sbaglia da campione uscente. Il belga trionfa ancora ai Campionati Europei di ciclocross: sfrutta le assenze dei big e trova la doppietta in quel di Pontchâteau. In un campo ...