(Di domenica 5 novembre 2023)alla fine festeggia abbracciato con Aouar in panchina e poi va a baciare un Lukaku in lacrime. Lariscatta nel più rocambolesco dei modi la sconfitta subita a San Siro contro l' Inter e ...

alla fine festeggia abbracciato con Aouar in panchina e poi va a baciare un Lukaku in lacrime. La Roma riscatta nel più rocambolesco dei modi la sconfitta subita a San Siro contro l' Inter e ...

Diretta Mourinho dopo Roma-Lecce: le parole del tecnico LIVE Corriere dello Sport

Mourinho ancora contro la Lega Calcio: "Roma veramente penalizzata dal calendario" Diretta

Dopo la grande festa nel finale allo Stadio Olimpico, Mourinho è atteso per il collegamento in diretta negli studi tv e poi in conferenza allo stadio Olimpico. Il tecnico della Roma ha vissuto come ...Se fosse finita al 90' avrebbe vinto il Lecce. E invece è finita al 97', e nel recupero la Roma ha prima pareggiato e poi ha trovato il gol del vantaggio. Psicodramma ...