Diretta Arrestati agenti del Mossad Pronti a colpire gli Usa | l' offensiva dell' Iran

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Si entra nel 29esimo giorno di guerra. Israele promette: "Uccideremo il capo di Hamas". L'organizzazione terroristica blocca l'uscita di feriti e stranieri dalla Striscia di Gasza. Gli Usa in pressing su Israele, il viaggio di Blinken. Segui la. Ore 15.33 - Ue: "Gli ebrei europei vivono ancora nella paura" "Il picco di episodi di antisemitismo in tutta Europa ha raggiunto livelli straordinari negli ultimi giorni, ricordando alcuni dei periodi più buia storia. Gli ebrei europei oggi vivono ancora nella paura". Fa sapere la Commissione europea in una nota. "In questi tempi difficili l'Ue è al fiancoe sue comunità ebraiche. Condanniamo questi atti spregevoli nei termini più forti possibili. Vanno contro tutto ciò che l'Europa rappresenta". Ore 15.00 - Media: sventato attacco con droni, ...