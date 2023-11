Derthona Tortona-Germani Brescia | Lega Basket A | un big-match da vincere per entrambe

(Di domenica 5 novembre 2023) Una vittoria di differenza in questo avvio comunque positivo per due società che punteranno, fortemente, alla qualificazione ai playoff scudetto di fine regular season. Una vittoria garantirebbe ai padroni di casa dil’aggancio ai rivali odierni e prospettive di classifica più lusinghiere. L’affermazione esterna in terra piemontese consacrerebbe, invece, l’ottimo inizio diA 2023/24 diche attualmente tallona la coppia di testa, formata da Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, in compagnia di Unahotels Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino. In poche parole, è un big-assolutamente da portare a casa perle squadre che vincendo si garantirebbero un posto al sole impennando gli umori ...

Bertram Derthona Tortona - Germani Brescia live - 5 novembre 2023 Eurosport IT

LIVE LBA - Bertram Derthona vs Germani Brescia: dove vederla in TV, preview ore 17:00 Pianetabasket.com

La Bertram Derthona Tortona, rinfrancata dal doppio successo a Sassari in campionato e a Bursa contro il Tofas in Champions League, torna al PalaEnergica Paolo Ferraris per ospitare nel match clou ...Derthona risponde subito con Tandia dal pitturato e Farias ... Non si fa attendere la risposta di Tortona che in un amen ritrova il +5 alla boa del quarto grazie a giocate di grande intensità in ...