“Dal governo un miliardo a piccoli Comuni e Regioni per la messain sicurezza”

(Di domenica 5 novembre 2023) Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, anche se è prematuro, si può fare un breve bilancio dei danni del maltempo in Toscana e nelle altrecome Lombardia, Veneto e Emilia Romagna?“E’ impossibile farlo, servirà ancora tempo e in ogni caso è un compito che spetta alleinoltrare a Roma un rapporto dettagliato dei danni”.A pochi mesi di distanza dalla tragedia dell’Emilia Romagna, ora questa della Toscana. Certo non si può più parlare di emergenza maltempo.“No, non sono più emergenze e non lo sono ormai da diversi anni, da quando cioè il processo di tropicalizzazione ha investito anche l'Italia. Purtroppo gli eventi calamitosi non possiamo evitarli ma mitigarne gli effetti sì. Questo non avverrà fino a quando tutti noi non avremo assunto una maggiore consapevolezza della fragilità del territorio in cui viviamo ed un nuovo ...