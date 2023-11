Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 5 novembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 5 novembre 2023) Oggi, domenica 5, alle 17:20 su Raiuno, va in onda l’ottavadella quinta edizione Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nell’ottava, glisono Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, che ha iniziato a recitare giovanissima, dividendosi tra cinema, tv e teatro, dove attualmente è in scena con la commedia “Il padre della sposa” e Carolyn Smith, ballerina e coreografa, tornata nelle vesti di presidente della giuria di Ballando con le stelle. In studio anche Valeria Marini, showgirl, attrice, imprenditrice e protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo, che nel corso della sua carriera ha ottenuto ...