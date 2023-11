Crisi Milan conclamata prima della Champions | Pioli sul banco degli imputati | Cioffi dà la scossa all’Udinese

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) E’. Le avvisaglie c’erano, perché se la sconfitta contro la Juventus è stata frutto di un rosso prematuro e di un gol su deviazione, quella contro il Psg inera stata figlia di una prestazione davvero timorosa al cospetto di una squadra che non è più nemmeno chissà quanto corazzata, e poi un pareggio, contro il Napoli, che sa eccome di sconfitta, visto che si era avanti 0-2. Con l’Udinese bisognava dare un segnale, questo arriva, ma è di semi-resa. Una bruttissima faccia quella del Diavolo, con pochissima qualità, con tanta confusione, quella targata Stefano, che manda in campo Jovic con Giroud lì davanti, ma la novità dell’ultim’ora non lo ripaga: il serbo gira a vuoto, Giroud ne tocca poche, Leao è estremamente intermittente e non basta ad accendere i suoi. Dopo la sosta, il ruolino è ...