Cremonese-Spezia | le formazioni ufficiali | attacco al baby Esposito!

(Di domenica 5 novembre 2023) Alle 16.15 ci sarà, match valido per la dodicesima giornata di Serie B. Diramate le, ci sarà Francesco Pio Esposito titolare. L'attaccante è in prestito dall'Inter., LE: PIO ESPOSITO TITOLARE(3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All.: Stroppa(3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia, Cassata, S. Esposito, Reca; Zurkowski; Antonucci, F. Esposito. All.: Alvini.